افتتاح معرض "أهلا مدارس" بحي الجمرك بالإسكندرية

أعلن حي الجمرك بمدينة الإسكندرية عن افتتاح معرض "أهلا مدارس" بقيادة المهندسة مهي خليفة رئيس الحي، وذلك يومي الأحد والاثنين 24 و 25 من سبتمبر الجاري.

وشهدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، افتتاح معرض أهلاً مدارس 2023، بأرض كوتة، بحضور اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم جميع احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

وأكد أن التحفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، التي تلبي جميع احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.

وأشار الوكيل إلى أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاعين العام والخاص.