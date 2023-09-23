شاهندة عبدالرحيم: المزاج الغربي أصبح يتقبل هزيمة أوكرانيا ومستعد للتفاوض مع روسيا

سلطت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، خلال تقرير تحت عنوان: "أوكرانيا لم تنتصر"، الضوء على ما ذكرته صحيفة تليجراف البريطانية، على لسان جورجي الياس المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء المجري "فيكتور اوربان"، حيث قال إنه "ينبغي منح موسكو ضمانات أمنية ، وحظر انضمام كييف إلي حلف الناتو للدخول في مفاوضات سلام" ، وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تفشل في استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا ويجب التفاوض على اتفاق سلام لإنهاء الحرب.



واضافت شاهندة عبدالرحيم خلال برنامج "focus"، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان قال في تصريحات للتليفزيون الأمريكي : "فكرة أن الجيش الأوكراني يهزم الجيش الروسي مجرد كذبة وأوهام".

وأشارت إلى أنه ليس كل الكتاب والمحللين متفقين على هذا الرأي، وحتى الآراء المختلفة لم تنكر أن وضع الجيش الأوكراني صعب، وأيضا رصد التغير المزاجي الغربي مؤخرا لتقبل هزيمة أوكرانيا والاستعداد للتفاوض مع روسيا، وأن هذا ما ظهر واضحا في مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، حيث انتقد "سايموند سيدال" الكاتب الامريكي الشهير، هذا الموقف للعديد من السياسيين البارزين في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال: "إن هؤلاء الساسة غير قادرين أو غير راغبين في فهم التهديد الوجودي الذي تفرضه روسيا على الجميع".

