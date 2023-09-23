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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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