محافظة مطروح تفوز بالدوري الثقافي للملتقى الثاني عشر لشباب أهل مصر

فاز شباب محافظة مطروح بالدوري الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر لشباب للمناطق الحدودية والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،وتحت اشراف احمد يسري المدير التنفيذي للمشروع مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة .

واقيم الدوري الثقافي وهو سباق ثقافي بين المشاركين في الملتقى ويقوم السباق على فكرة الغالب مستمر على مدار أيام الملتقى الذي يقام خلال الفترة من 18الى 25 سبتمير الجاري بمدينة العريش ، وبدأت التصفيات اليوم الأول بين محافظتي القاهرة ومطروح، واليوم الثاني بين محافظة البحر الاحمر والوادي الجديد ، واليوم الثالث بين شمال وجنوب سيناء وأسوان ، واليوم الرابع بين اسوان ومطروح، واليوم الخامس جاء التصفيات النصف نهائية بين محافظتي شمال سيناء والبحر الاحمر ، وجاءت المبارة الأخيرة بين محافظتي مطروح والبحر الأحمر ،. التي تفوز فيها محافظة مطروح على البحر الاحمر .

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي لشباب المحافظات الحدودية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.