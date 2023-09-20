دوري أبطال أوروبا.. كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر يونايتد بملعب أليانز أرينا، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم العملاق البافاري أمام اليونايتد، بجانب سيرج جنابري جمال موسيالا، وليروى ساني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - سيرج جنابري.

ويتواجد فريقا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في المجموعة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة جالطا سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.