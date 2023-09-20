المنيا.. إزالة ٤ حالات تعدٍ في مطاى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم الأربعاء تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة لـ ٤حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بقطاع ابو عزيز وحي غرب حيث تم أزاله ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقطاع ابو عزيز بحضور هشام عبد الحليم رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومدير الازالات

وتم ازاله ١ حاله تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بحى غرب المدينه بحضور السيد منتصر عبد الحميد رئيس الحى ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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