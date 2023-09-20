دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بين ريال مدريد الإسباني ونظيره يونيون برلين الألماني، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تفلح محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، رغم سيطرة الريال على الكرة طوال دقائق الشوط الأول، ولكن صمد لاعبو يونيون برلين أمام المحاولات الهجومية من أصحاب الأرض.

ويتواجد ريال مدريد ويونيون برلين بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي.

وبدأ ريال مدريد المباراة ضد يونيون برلين بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – ناتشو

خط الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

خط الهجوم: خوسيلو – رودريجو.

فيما دخل يونيون برلين، اللقاء بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: روناو

خط الدفاع: بونوتشي - دوخي - لييت

خط الوسط: يورانوفيتش - توزارت - كرال - عيسى العيدوني - جوسينس

وفي الهجوم: بيكير - بيرنس.