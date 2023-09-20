محاولة جديدة لحساب عدد خلايا جسم الإنسان بدقة

أفاد باحثون أن الرجل البالغ لديه حوالي 36 تريليون خلية في جسمه، في حين أن متوسط عدد الخلايا لدى المرأة 28 تريليون.

وعلى نحو غير متوقع، فإن كتلة الخلايا الصغيرة في أجسامنا، مثل خلايا الدم، هي تقريبا نفس كتلة الخلايا الكبيرة كالخلايا العضلية، وهي النتيجة التي حيرت الباحثين، وفق "نيو ساينتست".

وضم فريق البحث باحثين من معهد ماكس بلانك في ألمانيا، وجامعتي ماكجيل في كندا، وأكسفورد في بريطانيا.

ولحساب عدد الخلايا في جسم الإنسان، قام الباحث إيان هاتون وزملاؤه بتحليل أكثر من 1500 ورقة علمية، بحثا في عوامل مثل عدد أنواع الخلايا الموجودة في الجسم، وعدد كل نوع في كل نسيج، ومتوسط حجم وكتلة كل نوع من الخلايا.

ووجدوا أكثر من 400 نوع معروف من الخلايا في 60 نسيجا مختلفا.

وباستخدام أرقام من اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع، التي جمعت كتلة كل الأنسجة لدى ذكر بالغ يبلغ وزنه 70 كلجم، وأنثى بالغة تزن 60 كلجم، وطفل يبلغ وزنه 32 كلجم، قام الفريق بعد ذلك بتقدير عدد الخلايا الموجودة في كل جسم.

وقدر فريق البحث أن الأنثى البالغة لديها 28 تريليون خلية، والطفل 17 تريليون خلية، ولدى الرجل البالغ 36 تريليون خلية.

ويعتمد التقديران الأولان على الأبحاث التي وصفت الذكور البالغين إلى حد كبير، لذلك هناك قدر أكبر قليلا من عدم اليقين في الأرقام التي تتعلق بالمرأة والطفل.

وحتى بالنسبة للذكور البالغين، لا يزال هناك قدر من عدم اليقين.

وعن ذلك يقول هاتون: "حتى الاختلاف بين الذكور المختلفين الذين يبلغ وزنهم 70 كلجم قد يكون مشابها للاختلافات بين الذكور والإناث، لذلك لا أعتقد أنه من الدقة التأكيد على هذا الاختلاف".

وتقدر موسوعة ويكيبيديا عدد خلايا جسم الإنسان بين 30 و37 ترليون خلية، وتعد المحاولة الجديدة الإسهام الأحدث والأكثر دقة.



