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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم ، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بالإسكندرية.

يشارك في العظة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تنطلق العظة في تمام الساعة السابعة، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.

 

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البث المباشر عظة الأسبوعية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس عظة الأربعاء
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