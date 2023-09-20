هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًا؟ فيديو

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي سيجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن بعض التوقعات والاستطلاعات الصحفية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة على الأقل، إضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام بنسبة أعلى من 25 نقطة.

وتابع «الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق وإعادة مستوى التضخم عن 2%».

وفيما يخص اجتماع البنك المركزي المقرر غدا الخميس، توقع اتخاذ البنك قرار بتثبيت سعر الفائدة.