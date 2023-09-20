تعاون مشترك بين صحة وجامعة دمياط

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط،وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط

كما بحثا أفاق التعاون المشترك بين الجامعة ومدرية الصحة بدمياط، والوقوف على الجهود المقدمة من المؤسسات المختلفة لتطوير قطاع الصحه، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيسًا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات.

ويتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بخالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة.

واكد مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهًا الشكر ايضًا لكل رؤساء الجامعة السابقين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية

فيما وقد تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، حيث أكدت " محافظ دمياط " على أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.