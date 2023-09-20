دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره يونيون برلين على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث تنطلق المباراة في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتواجد في تشكيل الريال الأساسي، رباعي في خط الوسط، حيث يبدأ أنشيلوتي بالكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، بجانب إدواردو كامافينجا، والإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي أوريلين تشواميني.

ويقود هجوم الملكي أمام يونيون برلين، خوسيلو رفقة البرازيلي رودريجو جوس، في ظل استمرار غياب فينيسيوس جونيور للإصابة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – ناتشو

خط الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

خط الهجوم: خوسيلو – رودريجو.

ويحمل ريال مدريد، الرقم القياسي في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بـ14 مرة، منهم 3 مرات متتالية (2016-2017-2018).