مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين إثر إعصار ضرب مقاطعة جيانجسو شرقي الصين

أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين إثر إعصار ضرب عدة مدن بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين.

وأوضحت مديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن مدينتي يانتشنج وسوتشيان هما الأكثر تضررا، مشيرة إلى أنه في سوتشيان ضرب إعصار بلدتي داشينج ونانتساي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، وانهيار 137 منزلا، ونقل 405 أشخاص إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت.

وأضافت أنه في يانتشنج، ضرب إعصار آخر محافظة فونينج ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أربعة آخرين، كما شهدت بلدة لوبو وبلدة بانهو بالمحافظة أمطارا غزيرة، منوهة بأن 1364 شخصا تضرروا، وتلفَ 199 هكتارا من المحاصيل، وتم نقل 129 شخصا إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت.