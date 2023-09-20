“الرعاية الصحية” تطلق برنامجا تدريبيا لدعم مرضى السكري.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات برنامج "The Guide Program"، وذلك بالشراكة مع أكاديمية بريدچ الدولية.

وقالت الهيئة في بيان: يهدف البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 5 أيام متتالية، إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري داخل منشآت الهيئة، وهو ما يعزز استراتيجية الهيئة الرامية إلى استدامة دعم الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة بكفاءة وجودة عالية.

واستكمل البيان: تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات نظرية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، شملت «رؤية عامة لمرض السكري من النوع الأول، مضاعفات مرض السكري، الأنسولين كعلاج فعال للأطفال والمراهقين، هبوط السكري وإدارة المرض، بروتوكول إدارة الحماض الكيتوني السكري DKA»، وذلك فضلًا عن تدريب عملي على رأس العمل للمتدربين.

وتابع: استهدف البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى الفريق الطبي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك بهدف دعم قدرات الفرق الطبية من العاملين بالهيئة في تشخيص وعلاج وتقديم المشورة الصحية الفعالة لمرضى السكري، إضافة إلى إطلاعهم على أحدث الممارسات والإرشادات والأدلة الطبية المتبعة عالميًا في مجال مرض السكري.

ونوه البيان، إلى أن البرنامج التدريبي تم على يد نخبة من من الخبراء المتميزين في هذا المجال، على رأسهم اللواء طبيب مراد الألفي، نائب رئيس المجلس الاستشاري الطبي ورئيس لجنة طب الأطفال بهيئة الرعاية الصحية، د. منى سالم، استشاري غدد صماء جامعة عين شمس، د. خالد الخشاب، مدرس سكر وسكر أطفال بجامعة القاهرة، د. منى كارم، أستاذ مساعد غدد صماء وسكر أطفال بجامعة قناة السويس واستشاري غدد صماء وسكر أطفال بمجمع الإسماعيلية الطبي، د. ياسمين الحناوي، استاذ مساعد غدد صماء وسكر أطفال في جامعة عين شمس، د. رادي فوكوفيتش، عضو المجلس الاستشاري لمنظمة ISPAD وأستاذ الغدد الصماء والسكر في جامعة Belgrade - Serbia.

من جانبه، ثَمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، دور الخبراء والقائمين على البرنامج التدريبي لجهودهم المبذولة ومساهمتهم القيمة في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة واللائقة بالمواطن المصري وذلك طبقًا لأحدث الممارسات الدولية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون مع أكاديمية بريدچ وجميع الشركاء المهتمين وذلك لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج لمرضى السكري، لافتًا إلى تعميم البرنامج التدريبي على كافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل قريبًا.

وأكد الاهتمام الكبير الذي تُوليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة، والعمل باستمرار على تنمية قدرات القوى البشرية ، وصولاً للاستدامة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، ولمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمود الديب، مدير مشروع التأهيل الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية، أن هناك مؤشرات واضحة لتقييم الآداء التدريبي، وقياس مدى الاستفادة من البرامج التدريبية أثناء وبعد العملية التدريبية وقياس مخرجات البرامج التدريبية وأوجه الاستفادة منها من خلال مؤشرات يمكن قياسها، مؤكدًا على مراقبة وتقييم تطبيق مخرجات البرامج التدريبية داخل منشآت الهيئة سواء البرامج الطبية أو غير الطبية بشكل مستمر، وذلك ضمانًا للوصول لتقديم الخدمة وفقًا لأعلى مؤشرات الجودة العالمية.

فيما أكدت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الرعاية الصحية، والمشرف على البرنامج التدريبي، أن هذا التدريب يعد جزءًا أصيلًا من التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري وتطوير قدرات الكوادر الطبية ومقدمي الخدمة بمنشآت الهيئة، وذلك حرصاً على توفير أحدث المعارف والتقنيات في مجال علاج السكري، والإطلاع على آخر البروتوكولات الطبية العالمية والمستحدثة في هذا المجال، وذلك من أجل حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وتعزيز صحة المواطنين بشكل عام.

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