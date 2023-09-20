الداخلية يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، على نظيره إنبي بهدف مقابل لا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، الظهير الأيسر عبدالعزيز السيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الداخلية على إنبي.

كان ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، بدأ المباراة ضد إنبي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عبد العزيز سيد- أحمد عماد- محمود صابر-كريم يحيى

خط الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

وفي الهجوم: علي محمد الزهدي- محمد أسامة- محمد علاء.