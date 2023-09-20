الاتحاد الأوروبي يعلن تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، إدانة الاتحاد الأوروبي للتصرفات المسيئة إلى مقدسات الآخرين، مشيرًا إلى أنه جرى تعيين ممثل لمكافحة كراهية الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، مع جوزيف بوريل، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.



وأطلع الأمين العام، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على مضمون القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية حول جرائم تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك وهولندا، الذي عقد في يوليو 2023.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لدفع 20.9 مليون يورو كمساعدة لإيطاليا.

وأشار المجلس الأوروبي، الإثنين، في بيان له إلى أن هذه المساعدات تأتي في أعقاب حالة الطوارئ التي ضربت منطقة ماركي بوسط إيطاليا في سبتمبر 2022، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وتعد هذه المساعدة المالية التي سيتم صرفها من صندوق التضامن الأوروبي جزءا من حزمة أكبر تبلغ 454.8 مليون يورو من المساعدات المخصصة أيضا لرومانيا وتركيا، إذ ستحصل رومانيا على 33.9 مليون يورو استجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2022.

كما ستحصل تركيا على 400 مليون يورو في أعقاب الزلازل التي وقعت في فبراير 2023.

يُشار إلى أنه في سبتمبر 2022، تعرضت منطقة ماركي لعواصف عنيفة وفيضانات مفاجئة أسفرت عن مقتل 13 شخصا فضلا عن تشريد المئات من منازلهم وتسببت في أضرار بمليارات اليورو.