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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ43 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمى»

محافظ المنيا : تقديم
محافظ المنيا : تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لـ 43 ألف
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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  في بيان اعلامي اليوم الاربعاء عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لحوالى 43 ألف و139 سيدة خلال الحملة التنشيطية «حقك تنظمى» بمرحلتيها، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التى نفذتها وزارة الصحة، خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعى الصحى بين أفراد المجتمع فى مختلف قرى ومراكز المحافظة.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الحملة قدمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة و المتنقلة للوصول بخدماتها المجانية لكافة الفئات وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الحملة نفذت على مرحلتين: الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي)، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى مراكز (بني مزار والمنيا وأبوقرقاص والعدوة).


وأكدت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية أن الحملة أسفرت عن صرف 39 ألف و338 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان لــ 37 ألف و320 منتفعة، و تقديم المشورة الطبية لحوالى 31 ألف و331 سيدة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحى.

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