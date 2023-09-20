زي النهاردة.. صلاح الدين الأيوبي يحاصر مدينة القدس

تمر اليوم ذكرى حصار القدس، الذي استمر من 20 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 1187، عندما قام الأمير باليان دي إبلين بتسليم المدينة إلى صلاح الدين الأيوبي، ووصل صلاح الدين الايوبي القدس يوم 11 رجب سنة 583 هـ، الموافق فيه 20 سبتمبر ، بالقرب من عين سلوان حتى يكون الماء قريب من جيشه وصلى الجمعة وبدأو القتال عقب الصلاة مباشرة.

وقاد القتال في ذلك اليوم باليان بن بارزان من الصليبيين الذي يقيم في القدس ويدير أمورها منذ أن غادرها الملك گي دي لوزينيان، وانضم إليه الكهنة والشمامسة، وكان يخشى أن يقتل المسلمين كل مسيحيي القدس عند دخولهم كما فعل الصليبيون عندما فتحوا المدينة.

وبعث صلاح الدين الى اليان كي يسلم المدينة ولكنه لم يستجب له واستمر في القتال امام صلاح الدين وظلت الحرب لمدة 14 يومًا، وقاتل أهل بيت المقدس والمسلمون بعضهم البعض بشدة ، مستخدمين قذائف المجانيق.

واجتمع الصليبيون للمشورة فيما بينهم وقرروا طلب الامان، بعد رؤيتهم للقتال فأرسلوا وفدًا إلى صلاح الدين ، وطالبوا باحترام مَن في المدينة من الصليبيين، والسماح لأي شخص يريد ان يغادر.