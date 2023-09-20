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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 140 تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة 140 حالة تعد
إزالة 140 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت الوحدات المحلية فى (بنى مزار - مطاي - سمالوط )، اليوم الأربعاء، من إزالة 101 حالة تعد منها 75 حالة تعد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات قري (الحسينية ـ بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج - صندفا) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و22 حالة تعد على الأرض الزراعية وبناء بدون ترخيص بقطاع ( منبال - أبوعزيز - بردنوها - حى غرب) بمركز مطاي، و4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بحي شمال وجنوب مدينة سمالوط وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز( مغاغة - المنيا - العدوة - أبوقرقاص- ديرمواس) 39 حالة تعد بالبناء المخالف علي أراضي زراعية وأراضي استصلاح زراعي منها 15 حالة تعد فى مغاغة بقريتي (ابا - طنبدي)، إلى جانب إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية بمركز العدوة، و14 حالة بقري (بنى أحمد الغربية - دمشير ـ طوخ الخيل ـ تله - بنى محمد سلطان) وحى غرب مدينة المنيا، وحالتا تعد بقريتى( أبوقرقاص البلد - بنى موسى ) بمركز أبوقرقاص، وحالتا تعد بقرية بني حرام بمركز ديرمواس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

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