لغياب 26 موظفًا.. محافظ دمياط تحيل مسؤولي مدرسة زراعية للتحقيق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية، للوقوف على الاستعدادات التى قامت بها الإدارة التعليمية والمدرسة للاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .

تفقدت المحافظ المدرسة للإطلاع على آلية العمل بالاقسام المختلفة، وكذلك المنظومة التى تتبعها للتوريد والإنتاج والبيع بالمنافذ التابعة للمدرسة، وأيضًا أعمال الصيانة التى تم تنفيذها بها، وشددت على الانتهاء من جميع اعمال الصيانة بمبانى المدرسة قبل بداية العام الدراسي وإتمام كافة الاستعدادات لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب واستقرار المنظومة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة التعليم الفنى لوضع خطة محددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة ، والانتاج الذى تقدمه من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الادوات وتوفير العمالة اللازمة لإدارته.

على جانب آخر، أجرى فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، عملية انضباط إدارى للعاملين بالمدرسة، حيث تبين عدم حضور 26 من العاملين، لذا قررت المحافظ إحالة مسئول السجلات ووكيل المدرسة للشئون القانونية للتحقيق.



