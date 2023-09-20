التحقيق حول مصرع عنصر إجرامي أثناء اشتباكات مع الشرطة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع عنصر إجرامى اثناء ضبطه والقبض على شقيقه، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وقررت تسليمها لذويه للتصريح بالدفن.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات في جنايتي "استعمال قوة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه، وشقيقه، لتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية، وذلك في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية – عدد 900 طلقة – 21 خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكي - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات 2 منها دون لوحات معدنية - مولد كهربائي - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.