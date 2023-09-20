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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الوطنية للانتخابات": السماح للصحافة والإعلام بمتابعة الانتخابات الرئاسية من أولها لآخرها

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.

وتابع بنداري، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، ان الراغبين في تقديم اوراق الترشح عليهم التوجه للهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

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