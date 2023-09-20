"الوطنية للانتخابات": السماح للصحافة والإعلام بمتابعة الانتخابات الرئاسية من أولها لآخرها

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.

وتابع بنداري، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، ان الراغبين في تقديم اوراق الترشح عليهم التوجه للهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.