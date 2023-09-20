الوطنية للانتخابات: سنسجل إرادة الشعب ولن نتهاون مع من يحاول تشويه السباق الرئاسي

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية تمثل حدثًا مهمًا وفريدًا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مشيرًا إلى أن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة القادمة.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات بشأن من يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو تشويه العُرس الانتخابي.

وتابع، أن الهيئة ستسمح بوجود مندوبين عنهم في سائر اللجان، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.