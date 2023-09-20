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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حفلات في الإمارات.. وداليا مبارك تطرح أغنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تنطلق الفنانة السعودية داليا مبارك لطرح أحدث أغانيها بعنوان "مذللين الصعايب"، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، حيث يقدم النجوم في الإمارات والسعودية حفلات استثنائية لهذا الحدث.

وأمتعت داليا مبارك جمهورها في السعودية والإمارات لأغنيتها الجديدة بعنوان "مذللين الصعايب" عبر حسابها على منصة إكس، من خلال نشر مقطع فيديو من داخل الاستوديو وهي تغنيها، وسط تفاعل المتابعين.

وضمن ملامح خريطة احتفالات اليوم الوطني السعودي، ففي جدة يحيي النجم السعودي محمد عبده حفلاً غنائيا 22 سبتمبر ، في جدة السوبر دوم، يغني فيه عددا من الأغاني الوطنية.

وفي الدمام، يستعد النجم العراقي ماجد المهندس لإحياء حفل يوم 23 سبتمبر بأرض المعارض .

أما النجم السعودي رابح صقر، فيقدم حفلاً غنائيا بعنوان "في ليلة عنوانها الفخر"، في تبوك يوم 24 سبتمبر ، بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

ومن السعودية، إلى الإمارات، حيث يحتفل النجمان الإماراتي حسين الجسمي، والسعودية داليا مبارك بهذا الحدث بإقامة حفل غنائي في قصر الإمارات، لرسم ألوان المحبة والأخوة والثقافة المشتركة بين البلدين.

كما يحيي النجم الإماراتي عيضة المنهالي، حفلا غنائيا في دبي، برفقة المطربة العراقية أصيل هميم، والمطرب اليمني فؤاد عبدالواحد، على مسرح كوكاكولا أرينا، يوم 22 سبتمبرالجاري.

223141-حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 في الرياض والدمام
223141-حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 في الرياض والدمام
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