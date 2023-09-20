محافظ المنوفية يعتمد النتيجة النهائية للمشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية الخضراء

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، النتائج النهائية للمشروعات المشاركة في الدورة الثانية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإجمالى عدد 10 مشروعات متنوعة بمختلف فئاتها الستة، تم اختيارها وفقاً للمعايير والاشتراطات عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيدًا لإرسالها لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، استعدادا للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم (COP 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.

جاء ذلك بحضور ممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات والتعليم العالى، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة.

واستعرضت اللجنة برئاسة محافظ المنوفية المشروعات التى تم اختيارها طبقاً لمدى استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة “المكون الأخضر ، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية، التوسع القابلية للتكرار، الأثر المستدام، تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم المشروعات المقدمة بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية، وبلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 156 مشروعًا متنوعًا تضم فئات المبادرة الست " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

من جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.