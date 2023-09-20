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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عارضة أزياء تظهر بمكياج يعبر عن العنف ضد المرأة في لندن.. والجمهور يغضب

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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شاركت عارضة الأزياء إيرينا شايك على إنستجرام في 18 ديسمبر عرض أزياء أسبوع الموضة في لندن الذي عرضت فيه فستانًا فضيًا مع حذاء أزرق كهربائي، مع ظهورها بكدمات في وجهها والسواد تحت العين، على الرغم من وصف عرض أزياء موالولا بأنه "مذهل" في تعليقها على إنستجرام، إلا أن العديد من متابعيها كان لديهم رأي مختلف كثيرًا.

 

وأفاد موقع hunger" أن العديد من متابعي "شايك" اعترض على مكياج العارضة البالغة من العمر 37 عامًا، والذي يهدف إلى تقليد العين السوداء والشفة المصابة بالكدمات والذي يدل على العنف المنزلي . 

وفي حديث المصممة موالولا أوغونليسي لمجلة فوغ، إن مجموعتها الأخيرة مستوحاة بشكل كبير من فيلم ديفيد كروننبرغ Crash، وهو فيلم تشويق صدر عام 1996 .

ونشرت أوغونليسي لاحقًا صورًا من العرض على موقع X.com مع التعليق على الصورة، "نحن نهرب من الألم ولكننا نحتاج إلى الألم لكي ننجو".

وانهالت التعليقات على مظهر "شايك" عفلق أحد المستخدمين قائلًا: "إذا أرادت مصممة الأزياء أن يحاكي المكياج كدمة على عينيها، فهذا يوضح مدى عبث العالم"، "إن الترويج للإيذاء الجسدي ليس أمرًا عصريًا على الإطلاق"، وكتب آخر: “منذ متى أصبح العنف المنزلي موضة؟!”

وغردت الناشطة عائشة علي خان، قائلة: "إن إعطاء عارضات الأزياء عيونًا سوداء زائفة أمر يستحق الانتقاد؛ فهو إهانة لضحايا العنف المنزلي عندما يرون مثل هذه الإصابات تستخدم كهذا في موضع لا يليق، كان ينبغي لـ"شايك أن تقول لا".

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Capture
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عارضة ازياء مكياج يعبر عن العنف ضد المرأة أسبوع الموضة في لندن
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