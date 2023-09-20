نجوم الفن والإبداع يحتفلون بمئوية سيد درويش في أوبرا الإسكندرية

شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي والفني، وفي إطار إحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

أستضاف الصالون كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، والمطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الاداب، وأدارت الندوة الفنانة المتميزة لقاء سويدان، والتي شاركت بالغناء لمجموعة من ألحان فنان الشعب.

تحدث الحضور عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش وكيف أثر على الموسيقي العربية، فهو المجدد والباعث لنهضة فنية، وقد ترك الشيخ سيد أكبر ثروة فنية فى تاريخ الموسيقى العربية على الإطلاق، ليس بالكم بل بالكيف، إذ أن كل لحن وكل قطعة تستحق الدراسة والتأمل.

كما تحدث الحضور عن أسباب إختفاء فن الأوبريت بعد رحيل سيد درويش وكيف تأثر بالموسيقى الإيطالية وحضوره للعديد من الأوبرات الإيطالية.

وتخلل الحفل فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر وفريق كورال جوانا، وقد أمتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية الراقي المحب لفن خالد الذكر سيد درويش وإبداعته الموسيقية.