تحرك برلماني لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار البصل والطماطم

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على أسعار جميع انواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

وقال " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتراوحت بين 15 جنيه و40 جنيه للكيلو الواحد.

وأشار الى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر واخر فى نفس المنطقة؟، ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟”.

وطالب النائب، المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الاسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، مضيفا أنه لا توجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى اسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه.

وطالب النائب، وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والغرف التجارية، بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.