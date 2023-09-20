"طاقم الحراسة الثاني".. حل لغز سرقة أموال أحد بنوك عابدين

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة الإستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك بعابدين وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مسئول بأحد البنوك - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم "مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك بدائرة القسم، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية المُشار إليها بفرع البنك، وتبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة المُشار إليها يستقلها (سائق، وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة"، عامل بالبنك) بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة (سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة") وبالوصول إلى فرع البنك الكائن بدائرة القسم ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز المُشار إليه.. وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أفراد الحراسة) بالطاقم الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث إستغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك المُشار إليه أثناء قيام مندوب البنك بإتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه ، وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام بإستبداله بالعملة المحلية من (صاحب محل ساعات) مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.