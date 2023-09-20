الجمعة.. انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

تنطلق مساء الجمعة المقبلة، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ 16،تحت شعار(رسالة سلام إلى العالم) على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، في تصريح اليوم، إن المهرجان يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافي والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم.

يشارك في المهرجان 30 فرقة من عدة دول، منها الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

وضيف شرف المهرجان هو دولة الكونغوبرازفيل، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان " دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفي المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي، ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى وبيت السناري.

كما يكرم المهرجان من جنوب أفريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا د. جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالإضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.