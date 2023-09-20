"ضربها بكرسي خشب".. قاتل مسنة بأوسيم يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة أوسيم، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

المجني عليها



بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها .. وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور بإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.