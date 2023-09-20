«جي في» للاستثمارات تطلق مبادرة «صنع» في معرض سيتي سكيب

قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات، أن معرض سيتى سكيب العقارى سيشهد إطلاق الشركة لمبادرة «صنع» لتوفير عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ضمن مشروعها الأضخم مدينة «طربول»- أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر، لبدء التصنيع فورا، مشيرا إلى تخصيص مساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع لإقامة المصانع الجاهزة، على مساحات تتراوح ما بين ٧٠٠ متر وحتى ١١٠٠ متر، تتضمن أربعة نماذج تلاءم مختلف الصناعات غير الخطرة.

وأضاف "حمودة": سيحصل العميل على مصنعه جاهزًا للتشغيل خلال ٩ أشهر فقط من تاريخ التعاقد، كما سيتم توفير أنظمة سداد ميسرة، بالتعاون مع عدد من البنوك، بدون مقدمات وأقساط حتى عشرة أعوام بفائدة بسيطة لا تتجاوز ٥٪. مؤكد أن المبادرة سيكون لها دور كبير فى النهضة الصناعية وإيجاد فرص لصغار المصنعين، ولعدد كبير من الشباب وتوفير الصناعات الصغيرة يتم استيراد معظمها من الخارج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة جى فى للاستثمارات، إلى أن الشركة تشارك فى المعرض بأكبر مشروعاتها وهو مدينة "طربول" الاقتصادية والصناعية والسكنية المتعددة الأغراض، والتى تمتلك منطقة لوجيستية ضخمة، وخدمات وجامعات للتعليم المتعدد، وسيعرض المعرض مفاجآت كثيرة عن المشروع، مضيفا أن الهدف من المشروع جذب المزيد لقطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أنه وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتركز مدينة طربول على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وفتح الأبواب للاستثمار الداخلى والخارجي، وزيادة فرص العمل.

وتعمل مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمى تنموى متكامل، على مساحة ٢٦ ألف فدان بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، أى ما يعادل أكثر من ١٠٩ مليون متر مربع، على أن يتم إنشائها على ٧ مراحل لاسيما وأنها سوف تشمل ١٢ منطقة صناعية، تستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.

وتضم وادى تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركزى الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك. وتبلغ مساحة المناطق اللوجستية ٤.٣ مليون متر مربع، وبها ميناء جاف على مساحة ١.٥ مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنطقة الهندسية والصناعات الخفيفة ٧.١ مليون متر مربع، مساحة منطقة المنسوجات والملابس والصناعات الطبية ١٥ مليون متر مربع، ومساحة مدينة الرخام ٥.٥ مليون متر مربع، بالإضافة إلى مساحة مدينة مواد البناء ٦.٥ مليون متر مربع، ومساحة منطقة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية ٦.١ مليون متر مربع. أما مساحة المناطق السكنية فتبلغ ٦ مليون متر مربع، فى حين تبلغ مساحة مناطق الخدمات الإدارية والتجارية ١٠ مليون متر مربع.

وتجسد مدينة طربول أحد ركائز التنمية فى مصر، من خلال إنشاء مدينة صناعية مميزة، يخدمها ظهير اجتماعى ومدينة سكنية، كما تم مراعاة كافة أهداف التنمية المستدامة فيها، فهى تشمل حوالى ٩٨ ٪ من الصناعات، ما عدا بعض الصناعات، كونها مدينة خضراء قابلة للعيش فيها، وقد تم توزيع الصناعات بها لتكون متوافقة بيئيًا، وتضم ٣١١ مشروع، بحجم استثمارات ١٥٧ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ١٦٧ ألف فرصة عمل. وتتميز بأنها ذات موقع جغرافى سيجعلها تربط جميع المدن المحورية فى مصر، وسيتم إنشاؤها على ٧ مراحل على فترات زمنية متباينة.

أما المشروع الثانى الذى تشارك فيه شركة جى فى للاستثمار؛ فهو مشروع «وايت ساند» بالساحل الشمالي، الذى يُعَدُّ بمثابة داون تاون الإسكندرية والساحل الشمالي، نظرًا لموقعه الاستثنائي، ويقع المشروع على مساحة ١٨٦ فدانًا على طريق (الإسكندرية - مطروح)، بالكيلو ٧٥ الساحل الشمالي، ليربط بين الشرق والغرب، وتقدم شركة جى فى للاستثمارات تجربة مبتكرة من حيث تنفيذ خدمات متكاملة واستثنائية تجعله مشروعًا قابلًا للإعاشة أغلب فترات العام، وهو ما يحقق تجربة الاستدامة، فضلًا عن إتباع أساليب البناء الخضراء.