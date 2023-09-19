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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الرياضة" و"الشباب العربي للتنمية" يستعدان لإطلاق مسابقة حكاية أمة

وزارة الشباب
وزارة الشباب
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عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني  ، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، إجتماعًا تنسيقيًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وذلك لمناقشة خُطة الإحتفال باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عامًا لانتصارات أكتوبر 1973 .

من المقرر إطلاق مسابقة وإحتفالية «حكاية أمة » ، فضلاً عن رفع تقارير الفعاليات العربية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون المشترك 

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر، وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتعليم  المدني ، الدكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الدكتور محمد غنيم، مدير عام الادارة العامة للتعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية .

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الشباب والرياضة مجلس الشباب العربي الإحتفال باليوبيل الذهبي ٥٠ عام ا لانتصارات أكتوبر 1973 احمد محمدي
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