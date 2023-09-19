"الرياضة" و"الشباب العربي للتنمية" يستعدان لإطلاق مسابقة حكاية أمة

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، إجتماعًا تنسيقيًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وذلك لمناقشة خُطة الإحتفال باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عامًا لانتصارات أكتوبر 1973 .

من المقرر إطلاق مسابقة وإحتفالية «حكاية أمة » ، فضلاً عن رفع تقارير الفعاليات العربية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون المشترك



جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر، وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الدكتور محمد غنيم، مدير عام الادارة العامة للتعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية .