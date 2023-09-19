الزمالك 2005 يهزم القناة بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف فريق الزمالك: أحمد مجدي وأيمن أمير عبد العزيز وأحمد خضري.

ويقود فريق زمالك 2005: محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.

ويتابع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالزمالك نتائج مباريات فرق قطاع الناشئين بالنادي لتصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول .