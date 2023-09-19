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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك 2005 يهزم القناة بثلاثية في بطولة الجمهورية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف فريق الزمالك: أحمد مجدي وأيمن أمير عبد العزيز وأحمد خضري.

ويقود فريق  زمالك 2005: محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.

ويتابع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالزمالك نتائج مباريات فرق قطاع الناشئين بالنادي لتصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول .

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الزمالك القناة بطولة الجمهورية أيمن مصطفى
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