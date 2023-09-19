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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لإزالة تعديات الباعة الجائلين والإشغالات بشوارع الجيزة

حملات لازالة البائعة
حملات لازالة البائعة الجائلين والاشغالات
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استجابت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الجيزة اليوم لاستغاثات المواطنين حيث اليوم بحملات لإزالة البائعة الجائلين والإشغالات بشوارع العريش وسهل حمزة وضياء والثلاثيني بالطالبية.
في سياق متصل تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي الطالبية في رفع التعديات من الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشارع وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها بشوارع العريش و سهل حمزة و جعفر و ضياء و زهني و المحولات والعروبة وضيف الله والثلاثيني والعمدة واستوديو مصر والتي أسفرت عن رفع ٤٠٠ حاله اشغال متنوعه 
وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك بمتابعه من اشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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الطالبية التعديات لاستغاثات المواطنين الأجهزة الأمنية
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