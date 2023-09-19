بالإنفوجراف.. 500 جنيه زيادة في أسعار الأرز.. وعودة الهدوء تدريجيًا مع استمرار الحصاد

حالة من الارتباك تسيطر علي السوق المصرية بعد عودة الأرز للارتفاع مجددًا بدون مبرر، وترصد البوابة نيوز حجم الإنتاج والاستهلاك وأسباب ارتفاع الارز في السطور التالية:

يتراوح سعر كيلو الأرز السائب اليوم بين 21- 24 جنيها حسب المنطقة .

ارتفعت أسعار الأرز الشعير في مصر بقيمة 500 جنيه للطن، خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق .

سجل طن الأرز الأبيض سعرا تراوح بين 18 إلى 21 ألف جنيه للطن.

ارتفاع الطلب وهدوء التوريدات خلال موسم حصاد الأرز الحالي والذي بدء نهاية اغسطس الماضي.

قفزة جديدة في سعر طن الأرز الشعير ليسجل 14.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة، مقارنة بنحو 14 ألفًا جنيه للطن، الأسبوع الماضي .

أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة تتراوح ما بين 13 إلى 13500 جنيه للطن مقارنة بنحو 12500-12000 جنيه، الأسبوع الماضي، وفقًا لنسبة ودرجة الكسر بالأسواق.

ارتفع الأرز الأبيض فى الأسواق ليتراوح الطن بين 18 إلى 21 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة» والجودة ونسبة الكسر والمضرب.

توقعات بعودة الهبوط مجدداً لأسعار الأرز، مع استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة المعروض

حددت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها أرز، خلال العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط

زراعة 200 ألف فدان أرز من الأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا خلال العام الحري .

3.6 مليون طن إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض العام الماضي .

4 ملايين طن أرز أبيض، المتوقع إنتاجه الموسم الحالي بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن .

3.2 مليون طن استهلاك المصريين السنوي من الأرز .

90% من المساحات المنزرعة من الأرز لم يتم حصاده حتى الآن.