محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً بالمدارس بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً بالمدارس" بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% ، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين ، واستعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 .

أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم إفتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد .

وأوضح أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخضفة، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم .

وحرص المحافظ على الإستفسار من المواطنين على جودة المعروضات ، مناشدتهم بأهمية زيادة الإقبال على المعرض للاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به .

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