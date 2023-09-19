خلال 24 ساعة.. ضبط 303 قضايا مخدرات و164 قطعة سلاح نارى

قامت أجهزة قطاع الامن العام بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (303) قضية مواد مخدرة بإجمالى (327) متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت 127,662 كيلو جرام.



كمية من مخدر البانجو وزنت (45,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,684 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,135 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,306 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,694 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (563 جرام).

عدد (1424) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (164 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(17) بندقية آلية .

(18) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات .

(126) فرد محلى .

(1065) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(244) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83635) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(331) حكم جناية.

(26259) حكم حبس جزئى.

(4467) حكم حبس مستأنف.

(41564) حكم غرامة.

(11014) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (47) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (232) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24472) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.