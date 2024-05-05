الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ️يصاحبها سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر وجنوب البلاد وعلي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 23 درجة .