برلمانية: توصيات الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية تعزز التوافق بين المصريين

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قدم الكثير من المخرجات الثرية، التي أضافت للمجتمع، فضلا عن دعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي، في الشارع المصري، لافتة إلى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء، وما تضمنه من توصيات يمثل رؤية توافقية تسهم في تعزيز المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف المكونة للمجتمع المصري.

وقالت الهريدى، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على إحترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة استحقاق دستوري مهم، لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يتواكب مع ما يحرزه الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، فالانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة، وإنما خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن كامل دعمها وتأييدها لتوصيات الحوار الوطني، التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة: أنه ينبغي على صعيد متوازي الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين .

كما نوهت النائبة ميرال جلال الهريدي، إلى أهمية استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، مؤكدة أنه لا مجال للتصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين .