نقابة العاملين بالنقل البري تناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 04:19 م

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها وذلك للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضاف بيان النقابة أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وتابع البيان: "استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء والتي يقودها الرئيس نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية شاملة كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023".