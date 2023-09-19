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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. قافلة بيطرية مجانية بقرية كوم اللوفى مركز سمالوط بالمنيا

غدا الأربعاء.. قافلة
غدا الأربعاء.. قافلة بيطرية مجانية بقرية كوم اللوفى
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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم قافلة بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان غدا الأربعاء في قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية و الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن المديرية تنفذ تلك القوافل بشكل دورى، بهدف نشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي ضمن سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالإضافة إلى عقد اللقاءات الارشادية مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم للمربين.
 

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