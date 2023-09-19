عقدة الجولة الأولى تطارد الأهلي أمام المصري في الدوري

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في النسخة رقم 65 للدوري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام ضيفه المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتواجه الأهلي مع المصري في 125 مباراة سابقة بالدوري، يمتلك الأحمر أفضلية واضحة على مستوى المواجهات المباشرة، بعدما حقق الفوز في 69 لقاء مقابل 20 فوزا للمصري، و36 تعادلا.

جاءت أول مباراة بين الفريقين في الدوري موسم 1948-1949، وحقق الأهلي الفوز بثلاثية سجلها صالح سليم وفؤاد صدقي ولهيطة.

وتبدو هناك عقدة تاريخية تحاصر الأهلي في مواجهة المصري بالجولة الأولى من الدوري، حيث سبق وتقابل الفريقان 4 مرات، انتهت جميعها بالتعادل.

وانتصر الأهلي بأكبر نتيجة في مواجهاته مع المصري بنتيجة 4-0 في موسمي 1978-1979، 1998-1999، بينما انتهت آخر مباريات الفريقين بالتعادل السلبي في الدور الثاني في الدوري الموسم الماضي.

ويبحث مارسيل كولر عن تأكيد تفوقه أمام علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي ونجح ماهر في فرض التعادل على الأهلي بقيادة كولر مرتين في الموسم الماضي، عندما كان مديرا فنيا لفريق فيوتشر، قبل أن يخسر المباراة الثالثة بعد أيام قليلة من توليه مهمة تدريب المصري، في ربع نهائي كأس مصر بنتيجة 2-1 بعد اللجوء للأوقات الإضافية.

ولم يخسر الأهلي في الجولة الأولى في الدوري منذ موسم 2003-2004، حين سقط أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-2.