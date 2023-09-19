أفضل 4 حبوب صباحية تساعد على انقاص الوزن بأمان

تعد وجبة الفطور التي تحتوي على الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، خيار صحي مثالي، كما يعتبر دمج الحبوب الكاملة في الروتين الصباحي من أفضل الأساليب المتبعة لرحلة فقدان الوزن.

ووفق موقع Strawberrydelinyc، فهناك أربع حبوب صباحية يمكن أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، كما يلي:

1. الشوفان: يعد الشوفان من العناصر الغذائية المهمة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فهو مليء بالألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا جلوكان، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. الكينوا: يشار إلى الكينوا معروفة غالبًا باسم "الحبوب الفائقة" نظرًا لمحتواها الغذائي المثير للإعجاب، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ما يجعله مصدرًا كاملًا للبروتين.

كما تحتوي حبوب الكينوا على نسبة عالية من الألياف ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الشهية.

3. الأرز البني: يصنف الأرز البني كواحد من الحبوب الكاملة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، إذ إنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن بينما يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بنظيره من الأرز الأبيض.

4. الحنطة السوداء: على الرغم من اسمها، فإن الحنطة السوداء، ليست نوعاً من أنواع القمح أو الحبوب، بل إنها بذرة خالية من الغلوتين وغنية بالمواد المغذية، و تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، ما يجعلها خياراً ممتازاً للتحكم في الوزن.

كما يقدم الخبراء عددًا من النصائح المهمة عند دمج الحبوب بالنظام الغذائي في إطار خطة لإنقاص الوزن:

• مراقبة كميات الطعام: على الرغم من أن الحبوب الكاملة صحية، إلا أن التحكم في كمياتها أمر ضروري لفقدان الوزن. ينبغي الالتزام بأحجام الحصص الموصى بها لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

• إضافة البروتين: لتعزيز الشعور بالشبع في وجبة الفطور المبنية على الحبوب يجب إضافة مصدر للبروتين، مثل الزبادي اليوناني أو الجبن أو المكسرات.

• تقليل السكر المضاف: ينبغي الانتباه إلى السكريات المضافة في حبوب الصباح. ويُنصح باختيار الأصناف غير المحلاة واستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب باعتدال.

• دمج الفواكه الطازجة: تقدم الفواكه الطازجة نكهة للوجبة الصباحية، علاوة على توفير فيتامينات ومعادن إضافية ومحتوى من الألياف في وجبة الفطور.