ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأقصر تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث أكتوبر المقبل

اجتماع صقر 125
اجتماع صقر 125
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التجربة "صقر ١٢٥"، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٤ من شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع، عميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وهدي المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديري المديريات، ومحسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث.

وناقش الحضور، استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة، والمستجدات هذا العام، كما تم مناقشة ملاحظات العام السابق لتلاشيها، وأيضا تم طرح مخطط تنفيذ التدريب والتكليفات كلا فيما يخصه، والسيناريوهات المحتمل تنفيذها لخروج التجربة هذا العام على أكمل وجه وتفوق محافظة الأقصر وظهورها بصورة مشرفة.

وقدم المستشار العسكري للمحافظة، عرضاً إرشادياً به نماذج مشابهة تشمل اصطفاف، ومعسكر إيواء وتجربة إجلاء، منوها إلى ضرورة الالتزام بنماذج المعلومات.

اجتماع صقر 125 (1)
اجتماع صقر 125 (1)
اجتماع صقر 125 (2)
اجتماع صقر 125 (2)
اجتماع صقر 125 (3)
اجتماع صقر 125 (3)
ads
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الإدارة العامة للأزمات والكوارث الأقصر صقر ١٢٥ محافظ الأقصر
ads