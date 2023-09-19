الأقصر تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث أكتوبر المقبل

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث التجربة "صقر ١٢٥"، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٤ من شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع، عميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وهدي المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديري المديريات، ومحسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث.

وناقش الحضور، استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة، والمستجدات هذا العام، كما تم مناقشة ملاحظات العام السابق لتلاشيها، وأيضا تم طرح مخطط تنفيذ التدريب والتكليفات كلا فيما يخصه، والسيناريوهات المحتمل تنفيذها لخروج التجربة هذا العام على أكمل وجه وتفوق محافظة الأقصر وظهورها بصورة مشرفة.

وقدم المستشار العسكري للمحافظة، عرضاً إرشادياً به نماذج مشابهة تشمل اصطفاف، ومعسكر إيواء وتجربة إجلاء، منوها إلى ضرورة الالتزام بنماذج المعلومات.

اجتماع صقر 125 (1)

اجتماع صقر 125 (2)