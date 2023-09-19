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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. التضامن تكشف تفاصيل مبادرة "العمر الذهبي" للمسنين وكبار السن

محمود شعبان، مدير
محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بالتضامن
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قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي الوزارة المنوطة بتقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات لكبار السن، مشيرًا إلى أن مبادرة العمر الذهبي هي امتداد لمبادرات التي أطلقت العام الماضي، حيث إن هذه المبادرة استهدفت جميع محافظات مصر وجميع المسنين داخل دور الرعاية.

وأضاف "شعبان" في حواره لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط هذا العام للمبادرة أربعة مراحل، تم تنفيذ منهم مرحلتين، الأولى: نفذت بدمياط بمشاركة أربعة محافظات، وهي بور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط، والمرحلة الثانية كانت بالدقهلية وتم مشاركة أربعة محافظات، وهي: الشرقية والقليوبية والغربية والدقهلية.

وتابع، المبادرة تهدف هي عملية الدمج المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة تبلغ أن المجتمع المصري متعاون ومتضامن معه، ويحدث هناك تفاعل بينه وبين أقرانه بالمحافظات الأخرى.

وأردف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تلك المبادرة جاءت لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الاحتياجات والمساندة، بمشاركة المجتمع المدني.

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