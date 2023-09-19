العلمين الجديدة تستضيف أول بطولة فروسية على شاطئ البحر لتنشيط السياحة.. صور

أسدل الستار عن بطولة الشامبيونز ليج للفروسية لقفز الحواجز، والتي أقيمت بالعلمين الجديدة واختتمت منافساتها اليوم، وسط أجواء تنافسية قوية، ومناخ متميز للغاية، دفع جماهير كبيرة من المصطفين والسياح العرب والأجانب لمتابعة البطولة بحرص شديد.

أشرف على البطولة ونظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والتى تعد البطولة الأولى للشركة من ضمن ست بطولات اتفق الاتحاد عليها، لتقام فى المدن السياحية المصرية المختلفة لدعم الحركة السياحية، ودفع عجلة التنمية فى هذا القطاع المهم والحيوى، والذى يعد أحد مصادر الدخل القومى والذى تأثر بشكل كبير بعد أزمة أنتشار مرض كورونا، والأزمة الاقتصادية التى تجتاح العالم ، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الخاصة لنشر رياضة الفروسية وتوسيع قاعدة الممارسة وزيادة شعبية اللعبة التى تعد من الرياضات السياحية والتنافسية فى آن واحد .

شارك في البطولة التي أقيمت على شاطئ البحر مباشرة أكثر من 120 فارسا وفارس في خمسة ارتفاعات مختلفة ، وهي 100 سنتيمتر و110 سنتيمتر و120 سنتيمتر و130 سنتيمتر و140 سنتيمتر.

وحرص المهندس هشام حطب على مباشرة ومتابعة كل خطوة من خطوات البطولة التى حققت نجاحا رائعا شهد به الجميع ، وفضل حطب الجلوس بين الجماهير طوال أيام البطولة وذلك لمشاهدة الأداء الفنى والبدنى والحركى لجميع الفرسان المشاركين، وتشجيعا لهم على الإستمرار فى هذه الأجواء التنافسية لمثل هذه الأنشطة التي تساعد على توسيع قاعدة الممارسة بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية لممارسة لعبة الفروسية في أماكن سياحية جديدة داخل جمهورية مصر العربية والتى تذخر بها بلدنا من شمالها إلى جنوبها ومن مشرقها إلى مغربها مما يتيح لهذه الرياضة النبيلة أن تصل إلى جميع المحافظات بأقل التكاليف المادية .

أشار حطب إلى أن مصر تضم أماكن خلابة، فائقة الجمال والروعة يمكن أن تقام فيها كافة المنافسات الرياضية مما يجعلها وسيلة مهمة وقوية لتنشيط السياحة والتعبير عنها فى أبهى صورها ، وانعكاسا كبيرا للبنية التحتية الكبيرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أبدى حطب إعجابه الشديد بالمستوى التنظيمي للبطولة موجها الشكر للعاملين باتحاد الفروسبة والشركة الرعاية للبطولة على التنظيم العالى للبطولة، حضر البطولة الشيخ سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الذى حرص على مشاركة المهندس هشام حطب في توزيع الجوائز على الفائزين الذين أعربوا هم وجميع الفرسان المشاركين عن سعادتهم البالغة بإقامة البطولة على شاطئ البحر مباشرة مما منحهم تجربة جديدة لم يعتادوا عليها من قبل.