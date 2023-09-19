22 سبتمبر.. انطلاق فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون في دورته الثانية بالغردقة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر ، وتزامنا مع يوم السياحة العالمي، تجرى الآن الاستعدادات والتجهيزات النهائية للدورة الثانية من مهرجان الداو الدولي للفنون والذى يقام بمدينة الغردقة السياحية ، والذى من المنتظر تنطلق فعاليات المهرجان يوم 22 سبتمبر الجارى حتى 1 أكتوبر المقبل، يليه أيضا معرض دولي للأعمال الفنية المنتجة خلال فعاليات المهرجان وحتى يوم 10 اكتوبر .

ويضم المهرجان 35 فنانا ومبدعا من 15 جنسية مختلفة حول العالم ، حيث يعد مهرجان الداو الدولي للفنون حدث فني وثقافي فريد من نوعه، لتنشيط السياحة ، ومدته عشرة أيام ويتميز ببرنامج مثمر يعزز فرص للفنانين لإنتاج وأبداع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والإبداعية و التي يتم عرضها في معرض دولي.

ويشتمل المهرجان على ملتقى فني وندوات للفنانين وورش عمل ومتحدثين من مختلف المجالات الفنية وأيضا معرض دولي وحفل وعرض موسيقي.

ومن جانبها قالت ملك شنودة ، المدير التنفيذي للداو والمشرفة على فاعليات المهرجان ، ما يميز مهرجان الداو الدولى للفنون هو التقاء فنانين ومبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات والتخصصات مما يساعد على تبادل حقيقي للخبرات بينهم وأيًضا لتهيئة بيئة داعمة للحوار بين الثقافات فيما بينهم.

وأشارت "ملك" في تصريحات صحفية لها اليوم ، يهدف برنامج المهرجان الى خلق بيئة خصبة للفنانين المشاركين ليجدوا مصدر إلهام له تأثير مباشر وغير مباشر على تطوير ممارساتهم الفنية ويخلق تحديات جديدة للابتكار والخروج عن المألوف ، فيما أيض بهدف برنامج المهرجان إلى تنشيط السياحة ودعمها بشكل مباشر من خلال إلتقاء الثقافات المختلفة.