بالفيديو| الزراعة: وفرنا احتياجات المزارعين من تقاوي القمح هذا العام بنسبة 100%

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، إن الوزارة وفرت 100% من احتياجات المزارعين من تقاوي القمح هذا العام بسعر التكلفة، وجرى تخفيض السعر الذي كان 650 جنيها للشكارة إلى 550 جنيها فقط، ويتم توفير هذه التقاوي للمزارعين وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

وأضاف "علي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "ننفذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية في حقول المزارعين حتى نعرفهم بالممارسات الزراعية الجيدة التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية".

وتابع: "نوفر للمزارعين الأسمدة الكيماوية، حيث يبلغ سعر شكارة اليوريا حوالي 240 جنيها، أما سعرها في السوق العالمي فهو 650 جنيها، ويتم طرحها في الجمعيات الزراعية، ونجهز الأسمدة في الوقت الحالي لأننا في فترة لا تشهد أي محاصيل، حيث نحصد المحصول الصيفي وتبقى شهران من أجل بداية زراعة القمح".