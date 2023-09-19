جولات ميدانية مفاجأة لمتابعة المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بجولات ميدانية مفاجأة لمتابعة سير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ إذ فاجأ اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى الروضة المركزى بمرور مفاجئ يرافقه الدكتور محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة .

وتابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، الانضباط الإدارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

كما قام بتفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات، كما تفقد التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

جولات ميدانية مفاجأة

واستمرارا للمرور المفاجئ على مستشفيات دمياط لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمرور مفاجئ على مستشفى فارسكور المركزى يرافقه من الدكتور محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

كما قام بتفقد اعمال التطوير بقسم الحميات و متابعة اشغال الرعايات المركزة بالمستشفى، وتفقد أيضًا أقسام الحضانات والكلى الصناعى لمتابعة العمل ورصد المشكلات والوقوف عليها وحلها.

وتواصل أيضًا مع مجموعة من المواطنين للاطمئنان على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، ويأتي ذلك ضمن الجولات المتتابعة للمرور المفاجىء من قبل وكيل الوزارة على جميع المؤسسات التابعة لمديرية الشئون الصحية.